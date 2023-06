Colruyt : gros plan sur cette entreprise familiale belge qui occupe plus de 30.000 personnes

Dans un désir de croissance, le groupe Colruyt s’est diversifié dans plusieurs domaines avec les stations-service DATS24, la chaîne Okay de supermarchés de proximité, Bio-Planet (produits bios et écologiques), les points de vente ZEB (textile), les salles de sport Jims ou l’imprimerie Symeta. En plus de ces sociétés du groupe Colruyt, il y a aussi le fonds d’investissement Coris qui gère le patrimoine de la famille Colruyt en investissant, par exemple, dans Viriat Énergie, la branche énergétique du groupe qui gère plus de 4,5 milliards d’euros d’actifs.

En 2022, le groupe Colruyt lance la chaîne de magasins de vélo Bike Republic, et rachète les pharmacies en ligne NewPharma.

Mais toutes ces initiatives ne se soldent pas par des succès : en 2023, Colruyt annonce la fermeture des chaînes Dreamland et Dreambaby. Colruyt a aussi décidé de revendre ses éoliennes offshore à un groupe japonais pour un montant de plus d’un milliard et demi d’euros. Et puis il y a des reventes en interne : Colruyt Group a revendu ses 144 stations-service DATS24 à sa filiale Viriat Énergie.

Colruyt investit aussi dans l’énergie (panneaux solaires, éoliennes, production d’hydrogène) et s’est lancé dans la moule belge, au large de Nieuport.