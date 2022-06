Colruyt et Carrefour rappellent des salades

Colruyt rappelle le "Duo de salades Feuille de chêne" de sa marque Boni Selection en raison de présence trop élevée du pesticide chlorpyrifos remarquée lors d’un contrôle interne. Pour la même raison, Carrefour rappelle de son côté ses laitues. Ce pesticide n’engendre des problèmes de santé qu’en cas de consommation en grande quantité, précise Colruyt.

Le groupe a cependant décidé, en concertation avec l’Afsca, de retirer le produit de la vente et invite les clients qui l’ont acheté à le ramener en magasin.

L’intitulé exact du produit Colruyt est "Boni Selection Duo de salades Feuille de chêne" 125g. Sa date limite de consommation (DLC) est le 23/06/2022 et son numéro d’article est 29259. Il a été commercialisé entre le 17/06/2022 et le 21/06/2022 dans les magasins Colruyt de Belgique et du Luxembourg.

La "Laitue" 150g de Carrefour a, elle, une DCL fixée au 22/06/2022 et a été commercialisée du 13/06 au 20/06/2022.