Colruyt, Delhaize, Intermarché : comment un supermarché est-il aménagé pour nous pousser à la consommation ?

Chez Colruyt, ce n’est pas le confort du client qui est privilégié. On se croirait dans une usine ou un hangar : rayonnages sommaires, certaines marchandises encore dans leur carton, éclairage blafard. Au rayon frais, le client doit même enfiler son écharpe pour cheminer dans des rayons frigorifiés. Ce distributeur mise tout sur les prix et sur une organisation très rationnelle de ses magasins. Et cela marche : Colruyt est leader en Belgique.

L’autre grande enseigne d’origine belge, Delhaize, c’est un peu l’anti-Colruyt, plutôt la stratégie du shopping plaisir, à l’image du rayon fruits et légumes, toujours installé à l’entrée du magasin. "C’est le cinémascope, la belle image, les couleurs. C’est plus tentant que de découvrir des boîtes de carton", explique Christophe Sancy, rédacteur en chef du magazine spécialisé Gondola. Décor chatoyant, luminosité, musique: chez Delhaize, on ne fait pas "des courses", on se promène, on flâne. Bienvenue sur l’île de la tentation où le client craque plus facilement pour des produits plus chers.

Dans le troisième supermarché testé, l’Intermarché de Hannut, le plus grand de l’enseigne en Belgique, ce serait plutôt la stratégie de la massification. "Si vous voulez vendre beaucoup ", explique Christophe Sancy, " proposez beaucoup de marchandises, des montagnes, des pyramides. Cela déclenche dans le cerveau du client un sentiment d’aubaine : s’il y en a autant, c’est que c’est une bonne affaire. Il faut que j’achète." Au sommet des pyramides, en grandes lettres rouges et blanches, un panneau signale les promotions, l’arme fatale des supermarchés.

Tiens, avez-vous remarqué que dans la plupart des supermarchés, la taille des caddies augmente avec le temps ? Les plus gros chariots à roulettes ont une capacité de 300 litres. C’était seulement 60 litres dans les années 50.