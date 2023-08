Près d'un Belge sur deux est en surpoids et 16% de la population du pays est obèse. Depuis la première enquête sur la santé de 1997, cette proportion tend à augmenter. Et si les stratégies marketing mises en place dans nos supermarchés étaient en partie responsables de cette augmentation ?

En Flandre, des chercheurs se sont intéressés à l'organisation des cinq plus grandes chaines de supermarchés et leur conclusion est claire : les consommateurs font leurs courses dans des environnements alimentaires généralement malsains. Ils sont incités à acheter des produits mauvais pour la santé. Cette tendance se ressent encore plus dans les zones à faibles revenus. En clair, les pauvres sont incités à manger des produits peu sains.

Leur étude, publiée dans la revue BMC, s'est intéressée à 55 supermarchés des chaînes Colruyt, Carrefour, Delhaize, Lidl et Aldi, répartis sur 16 communes flamandes. En moyenne, si on prend un rayon de dix mètres de long, seulement un gros tiers (3,6 mètres) est composé d'aliments sains. Tout le reste est qualifié par les chercheurs d'"ultra-transformé". C'est aux caisses qu'on retrouve le plus de "malbouffe", où la proportion d'aliments ultra-transformés atteint 97,5%. Les chercheurs ont également remarqué une tendance à disposer les aliments mauvais pour la santé à l'avant et à l'arrière des allées.

Cette disposition est renforcée par la présence de messages marketing sur les emballages, en particulier sur les confiseries et les biscuits sucrés.

Les supermarchés prennent des mesures pour promouvoir des environnements alimentaires plus sains, en créant des Nutri-Scores et en changeant la composition de certains produits. Mais selon les chercheurs, les engagements concernant l'accessibilité des produits sains ne sont la plupart du temps pas suffisants.