Colruyt annonce la fermeture de 6 magasins Dreamland et Dreambaby, 192 emplois menacés

Le groupe a donc décidé de restructurer Dreamland et Dreambaby, qui forment ensemble une seule unité technique d'exploitation. Cette restructuration pourrait toucher 192 des quelque 1100 collaborateurs et entraîner la fermeture d'un magasin Dreamland et de cinq Dreambaby.

Une procédure Renault est enclenchée. "La restructuration de Dreambaby devrait donner à cette formule non alimentaire un nouvel élan pour croître durablement et par ses propres moyens et contribuer à la stratégie à long terme du groupe", avance Colruyt. En acquérant 75% des actions, l'entreprise belge ToyChamp prendrait par ailleurs le contrôle de Dreamland qui continuera d'exister comme marque, entité juridique et employeur.

La transaction, dont les chiffres n'ont pas été communiqués, doit se concrétiser d'ici la fin de l'année. Fondée en 2001, l'entreprise ToyChamp compte 9 magasins de jouets en Belgique (dans les provinces d'Anvers et du Limbourg) et 24 aux Pays-Bas. Elle emploie environ 450 personnes.