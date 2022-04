Colruyt accusée d'accaparer les terres agricoles au détriment des fermes familiales

La chaîne de supermarchés possède plus de 200 hectares de terres cultivables, dont plus de 30 hectares sont adjacents aux centres de distribution de Hal (Brabant flamand) et Lessines (Hainaut). Plus de la moitié des terres agricoles acquises par Colruyt à la campagne sont situées de part et autre de la frontière linguistique.

Les champs et les prairies sont regroupés autour du centre de distribution de Lessines que Colruyt utilise pour les produits à rotation rapide. Les terrains sont principalement au sud de Renaix, à Frasnes-les-Anvaing, Leuze-en-Hainaut et Ath, et en moindre mesure, à Silly, Brugelette et Ecaussines. Colruyt veut vendre dans ses propres magasins les produits cultivés sur ses propres terres agricoles.

Au cours du premier semestre de 2021, le prix des terres agricoles a connu la plus forte augmentation depuis 5 ans. Le prix moyen à l’hectare a le plus augmenté dans le Hainaut, en pourcentage. Néanmoins, le prix moyen à l’hectare dans le Hainaut est resté le deuxième plus bas par rapport aux autres provinces belges. En moyenne, un hectare de terre agricole dans le Hainaut coûte 34.828 euros. En Flandre occidentale et à Anvers, c’est plus de deux fois plus.