Colonialisme et sexisme : des codes QR pour expliquer les fresques polémiques du parcours BD de Bruxelles

Un comité de chercheurs a donc été mis en place, coordonné par Iadine Degryse, historienne et chercheuse au Brussels Studies Institute. "Lorsqu’on ouvre le QR code, on est renvoyé vers le site du parcours BD de la Ville de Bruxelles et une notice, qui présente ici la fresque Odilon Verjus", explique la chercheuse. "Que voit-on sur cette fresque ? Odilon Verjus, un missionnaire envoyé par le Vatican pour évangéliser toute une série de populations. On le voit avec son acolyte, Laurent de Boismenu qui porte un casque colonial. Nous sommes dans les années 1930."

La femme noire était souvent comparée à un animal sauvage

Une femme de couleur apparaît également : c’est l’artiste de music-hall afro-américaine Joséphine Baker. "Elle descend le mur et tient en laisse une panthère. Si cette fresque fait polémique, si elle a été taguée, c’est probablement parce que la figure de Joséphine Baker est uniquement représentée pour son rôle de danseuse. Elle a défrayé la chronique en 1925 lorsqu’elle est apparue les seins nus avec une ceinture de bananes. Elle a utilisé les stéréotypes coloniaux de l’époque pour se les approprier et les renvoyer en quelque sorte à son public. Dans la même logique, elle a adopté cette panthère parce que la femme noire était souvent comparée à un animal sauvage, félin, indompté et qui ne correspondait évidemment pas à la réalité des femmes africaines."

Ce contexte et cette histoire sont désormais disponibles dans la notice explicative. "Une fois que l’information est disponible de la manière la plus neutre et la plus complète", ajoute Iadine Degryse, "à ce moment, on peut inviter toutes les personnes concernées par la fresque autour de la table et discuter de l’avenir de la fresque et si le QR code est suffisant. Faut-il rajouter une autre image de Joséphine Baker, dans son rôle de résistante (ndlr : durant la Seconde guerre mondiale avant d’avoir un rôle dans le combat pour l’émancipation des Noirs aux Etats-Unis) et pas uniquement comme danseuse ? On peut désormais débattre de manière publique… Retirer une œuvre, c’est supprimer le débat. Pour se souvenir de l’histoire, il faut en garder une trace. Cela dit, certains symboles sont remis en question."

Avant d’élaborer les notices, des moments de rencontres ont été organisés. "Trois moments d’échanges ont eu lieu avec des militants et citoyens", précise Iadine Degryse. "Ceux-ci ont débattu de l’avenir de tous les symboles contestés à Bruxelles. Et cette possibilité de retrait des œuvres a toujours été mise sur la table. Il ne faut pas fermer la porte à cela. Même si ce n’est pas l’option qui permet le débat."