Colonel Gustave, la gamelle saine et responsable qui a du chien

Avec le confinement et sans job, Arnaud est rentré de pleins pieds dans ce projet. S’ensuivent des études de marché afin d’arriver au meilleur produit possible, tant au niveau nutritionnel, qu’au niveau packaging. Avec comme idée principale, créer un produit le plus possible local : "On est à 95%, car il y a des ingrédients qui sont introuvables en Belgique. Certaines vitamines. Il y a aussi eu une dimension écologique en ce qui concerne l’apport d’oméga 3. On pouvait mettre une huile de poisson, mais on a trouvé une algue qui vient d’Amérique. Et avec une tonne de cette algue, on sauve 60 tonnes de poissons", ajoute Arnaud.

S’ensuivent des tests afin d’avoir la meilleure recette possible : "On a travaillé avec un nutritionniste pour chiens. Car si on regarde un peu la composition des croquettes, il y a pas mal de céréales, ce qui n’est pas le top pour l’animal qui développe des intolérances au gluten. Et puis ces croquettes sont bourrées de glucides qui font grossir le chien."

En ce qui concerne le packaging, il est prêt : "Oui, il fait 6kg. Il est facile à porter et recyclable, car en carton. On a dû un peu voir comment on allait faire, car les croquettes, c’est assez gras et il ne fallait pas que la boîte craque."

Et qui dit produit local, dit aussi production locale. Un casse-tête pour les deux entrepreneurs. Car si au départ, la volonté était de produire eux-mêmes les croquettes pour chien, ils se sont rapidement rendu compte qu’au vu des volumes nécessaires, il serait impossible d’y arriver. "On a donc trouvé un producteur du côté de Gand, qui produit déjà des croquettes pour des grandes marques (United Pet Foods). Ils nous ont épaulés et on a essayé via notre réseau de trouver d’autres ingrédients. On a trouvé des agriculteurs qui cultivent des petits pois, des orties, du poulet. Et ça a fonctionné. Notre recette se base à 45% sur la viande fraîche de poulet (sans bec, ni os, ni cartilages) et pour le reste sur des fruits et légumes locaux : betteraves, pois, poires, chicorées, orties…"