Colombie, scandale pédophile dans l'église

Au bout de deux ans d'enquête, les deux femmes identifient une quarantaine de prêtres et au moins 20 victimes. L'une d'elles témoigne pour l'AFP. Un homme de 26 ans qui se fait appeler Miguel pour l'entretien. Pendant son enfance, il était quelques fois envoyé en vacance chez son oncle, lui-même ecclésiastique, chez qui il s'est fait abuser.

"C'est une personne, un séminariste, qui a parfaitement su gagner la confiance de mon oncle et la confiance de ma famille. Ainsi, je me suis retrouvé dans le lit d'une personne qui n'était même pas de ma famille. Je me souviens d'être allé dans la chambre de cet homme, il y avait une télévision, je me souviens de beaucoup de choses et je me souviens que cette personne m'obligeait à lui faire une fellation et qu'il me faisait la même chose."

Arrivé à l'âge adulte, le jeune homme souffre de dépression et réalise la nature et l'importance de l'abus dont il a été victime. Le diocèse n'a jamais donné de suite à ses dénonciations.

Les prédateurs étaient organisés. Ils se "partageaient" leurs victimes au moyen de subterfuges secrets. C'est Olga Cristancho, l'ancienne procureure, qui explique:

"Les prêtres utilisaient un "mot de passe" entre eux. C'était un CD. Un prêtre envoyait ce garçon à un autre prêtre, il disait "apporte-lui ce CD", mais c'était comme si il y allait avec ce garçon, et indiquait qu'il pouvait lui faire une proposition indécente qu'il accepterait sûrement".