Colombie : premières inculpations d’ex-FARC pour l’enrôlement d’enfants-soldats

Le tribunal mis en place pour rendre justice aux crimes commis pendant la guerre civile colombienne entre gouvernement et groupes armés, en cours depuis un demi-siècle, a prononcé mercredi ses premières inculpations pour recrutements d’enfants soldats.

Dix anciens guérilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont été inculpés pour avoir prétendument recruté des mineurs dans leurs rangs, a annoncé le tribunal de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP). Les FARC, qui ont depuis signé un accord de paix en 2016, "ont utilisé le recrutement et l’utilisation de filles et de garçons comme une stratégie politico-militaire", a déclaré le juge Raul Sanchez.

Il n’a pas été précisé combien d’enfants ont été enrôlés par les 10 co-accusés. La plupart d’entre eux ont été recrutés à la fin des années 1990, puis de 2011 à 2017, année où les FARC ont déposé les armes. Le juge a cité le cas d’un enfant indigène de 14 ans qui a été recruté puis exécuté parce qu’il était soupçonné d’être un informateur. Depuis août 2021, la JEP enquête sur plus de 18.600 cas de recrutement d’enfants soldats au cours de cinq décennies d’insurrection armée. Les dix co-accusés devront également répondre de l’utilisation de mines antipersonnel et de l’enlèvement de membres de communautés indigènes et paysannes. "Ils sont également accusés de crimes de guerre, d’homicides, d’exécutions sans procès, de déplacements de personnes et de destruction de l’environnement", a déclaré le tribunal dans un communiqué. En janvier 2021, cinq hauts commandants des FARC ont été inculpés pour l’enlèvement de plus de 21.300 personnes entre 1990 et 2016. Ils ont plaidé coupable et attendent leur sentence. Le tribunal devrait rendre ses premières sentences dans le courant de l’année.