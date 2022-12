Colombie : passer de la culture de la drogue au cacao, ou le chocolat du "triangle de la coca"

La superficie des cultures illégales est passée dans le Vichada de 10.000 hectares en 2002 à 300 hectares aujourd’hui, dont la plupart sont concentrés dans les réserves indigènes, selon l’ONU.

La Colombie reste cependant le plus grand producteur de cocaïne au monde avec un total de 204.000 hectares plantés en 2021, principalement le long des frontières poreuses avec l’Equateur et le Venezuela.

"La coca n’est pas un commerce, c’est de l’esclavage", lance Isidro Montiel, dans une conversation avec l’AFP et des parlementaires qui se sont rendus à Guérima pour visiter les cultures de cacao.

Cet agriculteur au physique imposant est arrivé dans la région en 1982, attiré par le narco boom, mais depuis 2012, il se consacre entièrement au cacao. Il se souvient encore qu’à l’époque où il cultivait la coca, les guérilleros lui confisquaient un tiers de ses revenus en guise de "taxes".

Isidro Montiel dirige aujourd’hui l’association locale des producteurs de cacao et, optimiste, assure qu’il y a des personnes intéressées pour planter "non plus deux ou trois hectares, mais 30 ou 50".

"Il y a encore beaucoup à faire : il n’y a pas de centre de collecte (pour le cacao), il n’y a pas de routes", déplore l’agriculteur, qui souligne que de nombreux produits agrochimiques arrivent dans la commune "à dos d’homme, à moto", avec le coût supplémentaire que cela suppose.

La violence a considérablement baissé depuis l’accord de 2016, mais elle perdure sous d’autres formes. Le meurtre récent d’un cultivateur de cacao à cause d’un conflit foncier avec ses voisins inquiète la communauté, qui a traversé plus de six décennies de conflit.

Malgré les difficultés, Jimmy Navas, un agriculteur d’une soixantaine d’années, a décidé de planter trois hectares : "L’idée c’est que le cacao serve à financer ma retraite", espère-t-il.