Colombie : les fortes pluies causent un glissement de terrain, 15 morts à déplorer

Les équipes de secours ont suspendu mardi les recherches de survivants après le glissement de terrain qui a fait au moins 15 morts et 13 disparus en Colombie sur la route reliant Bogota au sud-est du pays.

"Nous avons jusqu’à présent un bilan de 15 personnes retrouvées mortes et de six blessés", a déclaré le capitaine des pompiers Alvaro Farfan dans une vidéo envoyée aux médias. Il a précisé que les opérations de secours avaient été suspendues à la tombée de la nuit et qu’elles reprendraient mercredi matin. Treize personnes sont encore sous les décombres.

Le glissement de terrain, qui a aussi provoqué l’effondrement d’un pont, s’est produit à Quetame (centre), une ville du département de Cundinamarca qui est à présent coupée de la capitale. Dans un précédent bilan, le colonel Jorge Diaz, directeur local de la protection civile, avait fait état de huit morts, dont un enfant, ainsi que de six blessés et une dizaine de disparus. Il avait également indiqué que 20 maisons avaient été "emportées" par la coulée de boue.