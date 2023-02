Colombie : le président du Sénat cible de menaces de mort

Le président du Sénat colombien a annoncé avoir mis à l'abri sa famille à l'étranger après des menaces de mort à leur encontre, en plein débat national sur les négociations en cours avec les narcotrafiquants.

"À l'aéroport, je dis au revoir au dernier de mes enfants qui quitte le pays avec tous ses frères et sœurs pour des raisons de sécurité", a expliqué vendredi sur Twitter, photo à l'appui, le sénateur de centre gauche Roy Barrera.

Et de souligner: "Je me sens maintenant plus tranquille pour pouvoir affirmer ma position contre les narcos de ce pays: (...) ils doivent être traduits devant la justice ordinaire", et non devant la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), a souligné M. Barrera.

Personnalité influente du nouveau pouvoir de gauche, Roy Barrera est un vieux routier de la politique colombienne ayant joué un rôle clé pour former l'actuelle majorité parlementaire soutenant le président Gustavo Petro.

Ces derniers jours, il avait laissé entendre son opposition à des négociations trop généreuses avec les narcotrafiquants, alors que le président Petro, dans le cadre de son ambitieux plan de "paix totale" pour le pays, négocie avec les groupes armés et entend obtenir la soumission des narcotrafiquants à la justice en échange d'avantages juridiques.

Un projet de loi pour encadrer ces négociations est actuellement en cours de préparation. L'une des exigences des narcotrafiquants impliqués dans ces discussions serait de répondre de leurs actes devant la JEP

La JEP accorde des peines alternatives à la prison pour ceux qui avouent leurs crimes et paient des réparations aux victimes et à leur famille.