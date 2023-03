Colombie : le gouvernement a décidé de ce qu’ils vont faire des hippopotames de Pablo Escobar

Selon Lina Marcela de los Ríos Morales, directrice de la protection et du bien-être des animaux au ministère de l'environnement d'Antioquia via le Los Angeles Times, le plan est en préparation depuis plus d'un an. De plus, David Echeverri López, porte-parole de l'autorité environnementale locale Cornare, qui serait en charge des relocalisations, assure que "c'est possible, nous avons déjà de l'expérience en relocalisant les hippopotames dans les zoos du pays".

Au revoir donc la solution d'ouvrir la chasse aux hippo comme proposé il y a un an. Le plan de relocalisation se concentrera sur les hippopotames qui vivent dans les rivières entourant le ranch, plutôt que sur ceux qui résident à l'intérieur de la propriété.