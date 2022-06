Colombie : l’épave du galion San José livre ses trésors en image

Les autorités colombiennes ne l’entendent bien sur pas de cette oreille. Pour elles, l’épave du San José est un trésor national culturel, dont la Colombie est bien propriétaire puisqu’il se trouve dans ses eaux. Et le projet d’extraire de la vase le lucratif bateau est loin d’être oublié. Le président Iván Duque a déclaré que la Marine colombienne, sous la supervision du ministère de la Culture, était en train de mener les observations nécessaires au projet de renflouement.

Pour garantir l’intégrité du trésor du galion San José, des acquisitions d’équipements de pointe ont été faites pour pouvoir atteindre la profondeur et avoir les meilleures images qui nous permettent de protéger l’intégrité du trésor et aussi effectuer une surveillance permanente et constante.

Pour preuve, les images vidéo sous-marines qui ont été diffusées lundi. Autre la proue du navire couverte d’algues et de coraux, on peut y admirer de lourds canons de bronze, de la porcelaine chinoise fine, ainsi que de nombreuses pièces et lingots d’or. Mais qu’il ne vous vienne pas à l’idée d’aller faire un peu de plongée au large de la Colombie pour espérer ramasser l’un ou l’autre écu. Le site est scrupuleusement protégé, et son accès est un véritable défi technique. Jamais, dans le pays, une technologie de fouille sous-marine si pointue n’avait été utilisée.

Le président a d’ailleurs déclaré que grâce à ce matériel, deux autres épaves ont été trouvées à proximité du San José. L’une daterait de la période coloniale, l’autre des débuts de la république indépendante. Toutes deux ont dont plus de 200 ans, mais contrairement à leur illustre voisin, on ne connaît pas encore le contenu de leur cargaison. La Colombie a pour projet de créer un musée national dédié aux nombreuses épaves qui jonchent le sol de la mer des Caraïbes, et qui pourrait un jour voir les trésors du San José exposés au public.