Colombie : l’ampleur des violences policières subies par les manifestantes en 2021, révélée dans un rapport accablant

Des femmes et des personnes LGBTQIA+, des journalistes et des défenseures des droits humains ont subi des violences sexuelles et d’autres formes de violence liée au genre infligées par la police nationale et l’unité anti-émeutes de la police (ESMAD) en 2021.

Dans son dernier rapport, intitulé The police do not protect me : Sexual violence and other gender-based violence during the 2021 National Strike publié ce 1er décembre, Amnesty International indique que ces violences ont eu lieu en Colombie, lors des manifestations organisées pour la grève nationale.