Colombie : Gustavo Petro investi président, le premier de gauche de l’histoire du pays

"Je jure devant Dieu et je promets au peuple de respecter fidèlement la Constitution et les lois de la Colombie", a déclaré Gustavo Petro, ancien sénateur et ex-guérillero de 62 ans, devant le président du Congrès, Roy Barreras, avant que la foule réunie sur la Plaza de Bolívar de Bogota ne l’ovationne. Il avait précédemment promis des transformations radicales, notamment en termes d’environnement et de lutte contre les fortes inégalités et les violences liées au trafic de drogue.