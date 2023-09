Colombie : des milliers de manifestants à Bogota en soutien au président de gauche Petro

Plus de 20.000 personnes ont manifesté mercredi dans la capitale colombienne Bogota en soutien à la politique du président de gauche Gustavo Petro et à son gouvernement. Répondant à l’appel du premier président de gauche (élu à l’été 2022) de l’histoire de la Colombie, indigènes, travailleurs et étudiants constituaient le gros de cette manifestation dans le centre historique de Bogota. Ils étaient au moins 23.000, selon la mairie de Bogota.

Ces derniers jours, la présidence avait appelé les électeurs à manifester "pour la paix, pour la vie, et pour la justice sociale", en particulier après "les derniers actes de violence" de divers groupes armés dans le pays, notamment dans le département du Cauca (sud-ouest).

Le gouvernement est sévèrement critiqué par l’opposition de droite pour ses tentatives de négociation avec les dissidents de la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), et la guérilla guévariste de l’Armée de libération nationale (ELN).

L’opposition mais aussi des médias ont dénoncé l’utilisation de fonds publics pour financer un grand concert prévu ce jour à Bogota, comme la logistique des manifestations. Ils affirment également que ce rassemblement vise à soutenir le candidat de gauche à la mairie de la capitale pour les prochaines élections locales du 29 octobre, l’ancien sénateur Gustavo Bolivar.

Le ministre de l’intérieur, Luis Fernando Velasco, a reconnu que le gouvernement avait apporté "un certain soutien" aux manifestants en matière de transport et d’autres dépenses "conformément aux dispositions" de la loi, selon un communiqué présidentiel.

Depuis son investiture, M. Petro a eu plusieurs fois recours à la mobilisation dans la rue pour soutenir sa politique, pour appuyer des réformes contestées ou bloquées au parlement par l’opposition.