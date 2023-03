Collision ferroviaire en Grèce : démission du ministre des Transports, les syndicats dénoncent le manque d’investissement dans la sécurité depuis la privatisation

Le ministre des Transports et des Infrastructures, Kostas Karamanlis, a annoncé sa démission, soulignant que "la douleur était indescriptible". Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, qui s'est rendu sur les lieux et a décrété un deuil national de trois jours, a promis que son gouvernement "allait tout faire pour découvrir les causes de cette tragédie".