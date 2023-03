Collision entre deux trains en Grèce : le bilan s'alourdit à 57 morts, manifestations contre les défaillances

Le gouvernement grec a reconnu des "faiblesses chroniques" : "Les retards (pris dans la modernisation des chemins de fer) trouvent leur origine dans les pathologies chroniques du secteur public grec, dans des décennies de faiblesse", a admis le porte-parole du gouvernement Yannis Oikonomou lors d’un point presse. Les défaillances du secteur public ferroviaire grec sont pointées du doigt après la collision frontale de deux trains qui se trouvaient sur la même voie depuis plusieurs kilomètres.

Le chef de gare âgé de 59 ans a été arrêté mercredi et poursuivi pour "homicides par négligence" et pour avoir provoqué des "blessures corporelles". Il devait expliquer comment un train transportant 342 passagers et dix employés des chemins de fer, reliant Athènes à Thessalonique, a pu être autorisé à emprunter la même voie qu’un convoi de marchandises.

M. Oikonomou a assuré que "l’erreur a été avouée par le chef de gare lui-même" et son avocat a confirmé qu’il "reconnaît ce qu’il a fait". S’il est reconnu coupable, le chef de gare risque la prison à vie. Parallèlement, le nouveau ministre des Transports, Giorgos Gerapetritis, a présenté ses excuses aux familles des victimes, tout en faisant "une autocritique complète du système politique et de l’État".