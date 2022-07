Colline Hill en session acoustique dans Le Monde est un Village

Composé à l’abri des regards, " SHELTER " signe le retour de la songwriter belge d’adoption, Colline Hill. 4 ans après la sortie de son 2ème album " SKIMMED " (Grand Prix du Disque du Télégramme 2016), l’auteur-compositeur réussit l’exercice périlleux de prendre de la hauteur en déroulant 7 titres, avec la voix et la guitare pour seuls atours. Loin des ambiances atmosphériques du précédent opus, nous avons affaire ici à du songwriting brut, un brin poussiéreux, qui fleure bon les plaines d’Amérique.

La langueur de certains titres n’est pas sans rappeler le mentor Canadien qu’est Leonard Cohen. Quant aux mélodies, on voyage aisément dans le picking de références du genre (Bob Dylan). On pense aussi à la country-alt de Bonnie Prince Billy, ou encore à Bruce Sprinsgteen (album Nebraska) et Ryan Adams. Colline Hill assume ici une voix pleine, maîtrisée, à la manière d’une EmmyLou Harris.

Le magazine Guitare Sèche ne s’y était pas trompé en 2018, en citant Colline Hill comme l’un des rares, peut-être même l’unique artiste française, digne d’exceller dans le genre country-americana. Prophétie ? Une chose est sûre : cet EP consacre Colline Hill comme une authentique singer-songwriter, à la poésie soignée et à l’émotion juste.

La production de cette nouvelle sortie n’a pas été laissée au hasard. Et le souhait d’un enregistrement dépouillé domine cet EP du début à la fin. La réalisation de " SHELTER " a été confiée à Jérôme Mardaga. Le choix a été rapide, quand on connaît l’élégance du travail de cet artiste belge, et son amour pour la musique américaine. Benjamin Joubert, quant à lui, signe le mastering, et finit ainsi de sublimer les 7 titres égrenés sur cet album.

Ici, aucune velléité de suivre une quelconque tendance musicale, pour celle qui a décidé de garder cette sortie loin des médias. Cet EP reflète l’envie d’offrir un disque, (que nous oserons qualifier " d’une beauté rare aujourd’hui ") à un public d’aficionados de pépites brutes, en partie déjà conquis.

