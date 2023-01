Collégiale St-Ursmer de Lobbes : la plus vieille église de Belgique fête ses 1200 ans

Elle surplombe la vallée de la Sambre, dressée sur une colline de Lobbes, près de Thuin, dans la province du Hainaut : la Collégiale St-Ursmer. Bâti au 9e siècle sous l’empire carolingien, l’édifice a remplacé une église funéraire plus petite. Abbés et moines de l’abbaye du village, aujourd’hui disparue, y étaient enterrés. Quand Ursmer, évêque évangélisateur de Lobbes, est canonisé en 823, une nouvelle église sort donc de terre. Sa crypte contient les sarcophages de Saint-Ursmer et de son successeur Ermin également fait Saint. L’édifice n’est alors plus seulement une église funéraire, c’est une paroisse et un lieu de pèlerinage. En 973, elle devient même le siège d’un chapitre de chanoines, et donc une collégiale.

Aujourd’hui, la plus vieille église de Belgique est classée au Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Elle constitue l’un des rares témoignages d’architecture carolingienne conservés pour l’essentiel, et ce malgré quelques restaurations de style gothique (16e) puis roman (19e). Le jubilé des 1200 ans est fêté sous différentes formes cette année. Ce dimanche 22 janvier, une première messe d’anniversaire a attiré de nombreux amateurs de patrimoine, chrétiens ou non.