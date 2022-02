Collège des procureurs : les dossiers de grand banditisme ne sont plus traités

Le président du Collège des procureurs généraux Ignacio de la Serna, tire la sonnette d'alarme en déplorant que par manque de moyens et de capacité la police judiciaire fédérale n'est plus à même de traiter tous les dossiers de criminalité grave et organisée ou les dossiers économiques et financiers. "La mafia prend possession du pays", met en garde l'un des plus hauts magistrats du pays dans un entretien accordé au Soir jeudi.

"Nous n'avons plus la capacité de traiter convenablement les dossiers économiques et financiers (écofin). On n'arrive même plus à traiter correctement ceux de la criminalité grave et organisée ! Vu le déficit en capacités de la police judiciaire fédérale (PJF). C'est quelque chose que nous n'avions jamais connu". Si bien que des arbitrages sont en cours et qu"on risque d'arriver à une situation, si on laisse la PJF dans un état aussi catastrophique, où l'on va décider que tel type de délinquance nous ne le traiterons plus", assure Ignacio de la Serna.