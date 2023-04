Collège Cardinal Mercier : le professeur de religion David Mbombo va rester en Belgique

La nouvelle est à la Une de sa page Facebook. "Nous avons gagné". En trois mots, David MBombo partage son bonheur de rester en Belgique. "Je ressens que je revis, je me sens libre, c’est quelque chose qu’on m’avait arraché de force."

Originaire du Congo, le professeur de religion enseignait depuis septembre 2022 dans l’école brainoise. Comme pour de nombreux enseignants non-nommés, son contrat s’est interrompu en juillet et août. Une interruption qui a semé la pagaille dans ses documents de séjour. "Pour nous, les professeurs étrangers, notre contrat de travail correspond à notre permis de travail, et donc aussi à notre permis de séjour. Lorsque l’année de travail finit, notre contrat de travail et de séjour finit aussi."

À regret, l’école avait donc dû mettre fin à son contrat. Dans une pétition adressée aux ministres responsables, 13.000 signatures ont été récoltées. Xavier Cambron est le directeur du collège Cardinal Mercier.

"Il y a des situations identiques, que ce soit des enseignants ou des éducateurs. Il s’en est sorti et tant mieux ! Si ça pouvait servir plus largement à d’autres personnes dans sa situation, ce serait très bien aussi."

David Mbombo retournera en classe et retrouvera ces élèves dès mardi prochain.