Colleen Hoover, la romancière américaine dont les livres s’arrachent grâce à BookTok

La vingtaine de livres et nouvelles qu’elle a depuis écrits suivent la même trajectoire que son premier roman. Six d’entre eux figurent dans la liste des best-sellers de Publishers’Weekly pour la semaine du 6 août. Certains comme “Jamais plus”, “Verity”, “Ugly Love” apparaissent aussi dans le palmarès littéraire du Times depuis de nombreuses semaines. Ce phénomène dépasse les frontières des Etats-Unis puisque Colleen Hoover a vendu 500.000 exemplaires depuis le début de l’année 2022 au Brésil, d’après Veja. C’est plus que J.K. Rowling, que la revue décrit pourtant comme la romancière préférée des Brésiliens.

La popularité de Colleen Hoover a particulièrement grimpé en flèche depuis deux ans. La raison ? BookTok. Le hashtag #colleenhoover comptabilise 1,9 milliard de vues sur le réseau social. Le compte officiel de l’autrice est, lui, suivi par plus d’un million d’abonnés. Ils peuvent y découvrir des vidéos promotionnelles sur ses derniers livres et d’autres plus anecdotiques sur sa vie.