Українська Колекція | Collection ukrainienne

Les bibliothèques de Jette , Molenbeek , Woluwe-Saint-Lambert , Woluwe -Saint-Pierre et Uccle proposent une nouvelle collection de livres ukrainiens pour les adultes et les jeunesse. Vous pouviez déjà emprunter des livres ukrainiens à la bibliothèque De Lettertuin à Sint-Pieters-Woluwe, mais le besoin d'une collection plus importante s'est renforcé ces derniers mois. Depuis la guerre en Ukraine, le nombre d'Ukrainiens à Bruxelles est passé à plus de 10 000, dont 5 000 à 6 000 écoliers. La demande d'expansion de la collection ukrainienne dans diverses bibliothèques municipales n'était donc pas inattendue.