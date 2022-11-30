Українська Колекція | Collection ukrainienne

Бібліотеки Жетте, Моленбек, Волуве-Сен-Ламберт, Волуве-Сен-П’єр та Уккле пропонують нову колекцію книжок для дорослих та молоді Українською мовою. Ви вже можете позичати українські книжки з бібліотеки De Lettertuin у Сінт-Пітерс-Волуве, але останніми місяцями зросла потреба у більшій колекції.

З часів війни в Україні кількість українців у Брюсселі зросла до понад 10 тис. осіб, у тому числі від 5 до 6 тис. школярів. Тому вимога розширення української колекції в різних міських бібліотеках не була несподіваною.