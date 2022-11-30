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Ukraine - Україна

Українська Колекція | Collection ukrainienne

© Getty Images

il y a 34 minutesTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

Бібліотеки Жетте, Моленбек, Волуве-Сен-Ламберт, Волуве-Сен-П’єр та Уккле пропонують нову колекцію книжок для дорослих та молоді Українською мовою. Ви вже можете позичати українські книжки з бібліотеки De Lettertuin у Сінт-Пітерс-Волуве, але останніми місяцями зросла потреба у більшій колекції.

З часів війни в Україні кількість українців у Брюсселі зросла до понад 10 тис. осіб, у тому числі від 5 до 6 тис. школярів. Тому вимога розширення української колекції в різних міських бібліотеках не була несподіваною.

 

Collection ukrainienne

Les bibliothèques de Jette , Molenbeek , Woluwe-Saint-Lambert , Woluwe -Saint-Pierre et Uccle proposent une nouvelle collection de livres ukrainiens pour les adultes et les jeunesse. Vous pouviez déjà emprunter des livres ukrainiens à la bibliothèque De Lettertuin à Sint-Pieters-Woluwe, mais le besoin d'une collection plus importante s'est renforcé ces derniers mois.  Depuis la guerre en Ukraine, le nombre d'Ukrainiens à Bruxelles est passé à plus de 10 000, dont 5 000 à 6 000 écoliers. La demande d'expansion de la collection ukrainienne dans diverses bibliothèques municipales n'était donc pas inattendue.  

 

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