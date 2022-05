Collection de timbres, pêche, poterie… Quand les réseaux sociaux dépoussièrent les hobbies de nos grands-parents.

Il y a quelques années, peu de jeunes assumaient leur amour pour la broderie, la poterie ou encore la philatélie. C'était sans compter sur la Génération Z, ces individus nés entre 1997 et 2010. En proie à de nombreux questionnements et angoisses climatiques, ils n'hésitent plus à se tourner vers des activités dites "ringardes" pour se divertir.

La preuve avec la pêche. Autrefois considérée comme un loisir privilégié pour les seniors, elle fait de plus en plus de jeunes adeptes. Nathan Speltz est l'un d'entre eux. Cet Américain partage sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur TikTok, sa passion pour cette activité que l'on peut pratiquer en mer ou en eau douce, sur un bateau ou bien en bord de rivière. On le voit attraper avec une facilité déconcertante des poissons comme des môles, des black-bass et même un mérou goliath.

Ses aventures, certaines se terminant par la remise à l'eau de ses prises, sont suivies par plus de 515.500 abonnés sur TikTok.

Le jeune homme n'est pas le seul à poster des vidéos sur la pêche sur le réseau social chinois, connu pour attirer les membres de la Génération Z. Le hashtag #fishing ("pêche") comptabilise plus de 53 milliards de vues et celui plus utilitaire #fishingtips ("conseils de pêche") près de 900 millions. Mais à quoi est dû le retour en grâce de ce sport d'extérieur ? Principalement à une envie de renouer avec la nature après des mois de confinement. La pêche fédère également parce qu'elle répond à un besoin grandissant de se recentrer sur soi dans un environnement calme et apaisant.