Collecte illégale à Namur : la Ville demande de ne rien sortir sur les trottoirs ce week-end

Dans plusieurs quartiers de la capitale wallonne, des riverains ont reçu dans leurs boîtes aux lettres un document les invitant à déposer des objets (vêtements, jouets, petit électroménager…) sur le trottoir ce samedi 8 juillet à partir de 7h30.

La Ville de Namur explique cependant qu’elle n’a autorisé aucune collecte sur son territoire ce week-end. "Les créateurs du toutes-boîtes se présentent comme une organisation à finalité sociale, mais rien ne nous permet de le garantir", explique Benoit Mazy, le porte-parole de la Ville de Namur. "Cette initiative pose aussi des problèmes de propreté publique, car on ne sait pas si ces personnes ont véritablement l’intention de passer, ni de tout ramasser, et on pourrait alors se retrouver avec des objets sur les trottoirs tout au long du week-end."

Dans ce contexte, le message de la Ville est simple : elle demande aux namurois de ne sortir aucun objet sur leurs trottoirs ce week-end.