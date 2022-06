Collecte des PMC en Brabant wallon: un bon bulletin mais de 15 à 17% des déchets récoltés ne sont finalement pas recyclés

Les Brabançons wallons se voient décerner une assez bonne note concernant la collecte des PMC. Depuis le lancement du nouveau sac bleu en juillet 2021, la quantité de déchets ramassés a augmenté de façon substantielle. On est passé de quelque 6.300 tonnes par an à environ 8.900 tonnes. Ce qui équivaut à cinq kilos de PMC collectés en plus par an et par habitant.

Cinq kilos, c’est moins que l’objectif de huit kilos de PMC supplémentaires évoqué l’an dernier. Mais ce résultat est tout de même très positif.

"Ca continue à progresser chaque mois, on voit bien les augmentations, explique Etienne Offergeld, expert en déchets à l’intercommunale inBW. On peut dire que la population n’a pas pris les bonnes habitudes du jour au lendemain, que c’est bien quelque chose de progressif. Ils élargissent le panel de ce qu’ils mettent dans le sac au fur et à mesure que le temps passe."