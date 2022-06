Collecte des déchets : un camion poubelle 100% électrique en test dans la Province de Namur

Pour le BEP, c’est donc la piste électrique qui se précise. Mais pour quand ? "Dans 5 ans, nous allons renouveler la moitié de notre flotte, et nous ferons l’acquisition de véhicules électriques", annonce Vincent Cao. Un investissement qui n’a pas encore été chiffré, mais qui s’accompagnera de l’installation de nouvelles bornes de rechargement et de la mise en place de formations, tant pour les techniciens que pour les chauffeurs. Le surcoût financier par rapport à la situation actuelle est aujourd’hui estimé à environ 25%, mais le BEP assure que la facture n’explosera pas pour les communes et les citoyens. "La technologie va évoluer, les prix vont probablement diminuer, et il ne faut pas oublier que le prix du mazout a fortement augmenté. Par ailleurs, à côté du renouvellement de notre flotte, nous faisons aussi de la prévention afin de diminuer le nombre de déchets, et donc le nombre de collectes."