Collecte des déchets en Brabant wallon : les poubelles à puce très efficaces pour réduire la quantité d’ordures résiduelles

Comment obtient-on de si bons chiffres dans les communes qui utilisent les conteneurs à puce ? En séparant mieux les déchets organiques qui représentent entre 40 et 50% du poids des poubelles. Ces matières peuvent être valorisées, on les transforme en biogaz et en amendement pour l’agriculture.

Ainsi, les huit communes brabançonnes qui produisent le moins d’ordures ménagères sont aussi celles dans lesquelles on ramasse le plus de déchets organiques (soit dans des sacs biodégradables soit dans de petits conteneurs à puce) : quasiment 33 kilos par an et par habitant. Dans les communes qui utilisent le sac, on dépasse à peine 4 kilos en moyenne, très loin de l’objectif de 25 kilos fixé par inBW.

D’une manière générale, les poubelles à puce ont aussi poussé les habitants des communes concernées à faire plus attention à leur consommation, et donc à leur production de déchets. A Walhain par exemple, chaque habitant produisait environ 125 kilos de détritus par an avant le passage aux poubelles à puce. Aujourd’hui, en additionnant les déchets résiduels et les déchets organiques collectés séparément, on atteint seulement 93 kilos.

Enfin, il ne faut pas négliger l’entrée en vigueur du nouveau sac bleu en juillet 2021. Les collectes de PMC sont désormais beaucoup plus importantes. On est passé de quelque 6300 tonnes par an à environ 8900 tonnes, ce qui équivaut à une augmentation de cinq kilos par an et par habitant. Autant de détritus qui ne se retrouvent plus dans la poubelle classique.