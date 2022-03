Collecte de médicaments usagers : comment ça fonctionne ?

L’usage de médicaments périmés peut être dangereux pour la santé. Mieux vaut contrôler régulièrement notre armoire à pharmacie et retirer les médicaments que nous n’utilisons plus. Mais que faire de ceux-ci ? Le point avec Virginie Hess, Raconteuse de nature, dans "La Grande Forme".

Les médicaments périmés ou non utilisés ne sont pas des déchets comme les autres. Ce sont des produits qui contiennent de substances biologiques actives et qui peuvent être nocifs pour l'environnement. Il est donc important de ne pas les jeter à la poubelle ou encore de les vider dans les toilettes ou dans l'évier. Les médicaments doivent être tout simplement apportés dans une pharmacie. En Belgique, chaque pharmacien est équipé de manière adéquate pour récupérer ces médicaments périmés ou non utilisés qui sont ensuite collectés par des grossistes, avant d’être acheminés vers un centre habilité pour leur élimination. C'est un service gratuit, pris en charge par le secteur pharmaceutique.

Quels produits peut-on déposer en pharmacie ?

Avant de vous rendre à la pharmacie, vous devez procéder à un premier tri et jeter les notices et boîtes en carton dans votre poubelle "papier/carton". Les plaquettes de médicaments vides sont à déposer dans la poubelle des déchets résiduels.

Attention ; votre pharmacien n'est pas tenu de reprendre des produits chimiques et cosmétiques qui ne sont pas des médicaments. Ceux-ci doivent être apportés dans un parc à conteneurs, tout comme les radiographies. Il ne reprendra pas non plus les compléments alimentaires, les vitamines, les produits à base de plantes ou encore la nourriture pour bébés qui doivent être jetés dans les ordures ménagères, ou le sac de déchets organiques. Enfin, les seringues doivent quant à elle être stockées dans un contenant adéquat qui doit ensuite être déposé dans un parc à conteneurs.

Par contre, depuis 2009, votre pharmacien est obligé, de reprendre les médicaments suivants : plaquettes et autres récipients contenant des comprimés, suppositoires, capsules, restes de sirops et de médicaments liquides comme les gouttes pour le nez ou pour les yeux, les restes de pommades dans leur tube ainsi que les restes de sprays et d'aérosols.