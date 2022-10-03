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Ukraine - Україна

Збір пожертв | Collecte de dons vers l'Ukraine

03 oct. 2022 à 12:30Temps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

У Бельгії триває збір коштів для України. Волонтери залишаються мобілізованими для збору, сортування, упаковки та відправки цієї допомоги в регіони, які постраждали від війни.З початку конфлікту у Брюсселі активно працює некомерційна організація Renaissance de la Nation. Асоціація та волонтери спочатку розмістились в одному з павільйонів Хейзеля. Звідти відправили в Україну 1300 тонн обладнання, продуктів харчування, засобів гігієни (це приблизно 90 вантажівок…). Пожертви надходили з усієї Бельгії. Волонтери також іноді приїжджають дуже здалеку, з Фландрії чи Валлонії...

 Renaissance de la Nation опинився без місця для зберігання протягом літа. Асоціація щойно знайшла нову "Q.G." (штаб-квартиру) в Андерлехті. 

Він відкрив свої двері в понеділок. Найбільш затребувані пожертви завжди однакові: ліки, продукти харчування, засоби гігієни, товари для дітей, туристичне спорядження… і те, що може стати в нагоді, у надзвичайних ситуаціях та в умовах війни.

Ось адреса нової точки видачі: Building Key-West, Digue du Canal 8, 1070 Anderlecht. Чекаємо з 10:00 до 18:00 з понеділка по суботу.

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Un nouveau lieu de collecte pour vos dons

En Belgique, les collectes à destination de l’Ukraine se poursuivent. Des bénévoles restent mobilisés pour rassembler, trier, empaqueter et envoyer cette aide dans les régions touchées par la guerre.

Depuis le début du conflit, l’asbl Renaissance de la Nation est par exemple active à Bruxelles. L’association et les bénévoles avaient d’abord investi un des palais du Heysel. De là, ils ont envoyé 1300 tonnes de matériel, de nourriture, de produits d’hygiène vers l’Ukraine (cela représente environ 90 camions…). Les dons venaient de partout en Belgique. Les bénévoles viennent eux aussi parfois de très loin, en Flandre ou en Wallonie…

Renaissance de la Nation s’est retrouvée sans lieu de stockage, pendant l’été. L’asbl vient de retrouver un nouveau " Q.G. " (quartier général), à Anderlecht. Il a ouvert ses portes ce lundi.

Les dons les plus recherchés sont toujours les mêmes : des médicaments, de la nourriture, des produits d’hygiène, produits pour bébé, du matériel de camping (sacs de couchage, lampes, réchauds...)…et tout ce qui peut être utile, dans l’urgence, le contexte d’une guerre avec le froid qui fait son retour. Les dons seront acheminés massivement vers l'ouest de l'Ukraine, puis dispatchés vers les zones de conflit.

Voici l’adresse du nouveau point de dépôt : Building Key-West, Digue du Canal 8, 1070 Anderlecht. Vous êtes les bienvenus de 10h à 18h, du lundi au samedi.

 

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