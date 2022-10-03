Збір пожертв | Collecte de dons vers l'Ukraine

У Бельгії триває збір коштів для України. Волонтери залишаються мобілізованими для збору, сортування, упаковки та відправки цієї допомоги в регіони, які постраждали від війни.З початку конфлікту у Брюсселі активно працює некомерційна організація Renaissance de la Nation. Асоціація та волонтери спочатку розмістились в одному з павільйонів Хейзеля. Звідти відправили в Україну 1300 тонн обладнання, продуктів харчування, засобів гігієни (це приблизно 90 вантажівок…). Пожертви надходили з усієї Бельгії. Волонтери також іноді приїжджають дуже здалеку, з Фландрії чи Валлонії...

Renaissance de la Nation опинився без місця для зберігання протягом літа. Асоціація щойно знайшла нову "Q.G." (штаб-квартиру) в Андерлехті.

Він відкрив свої двері в понеділок. Найбільш затребувані пожертви завжди однакові: ліки, продукти харчування, засоби гігієни, товари для дітей, туристичне спорядження… і те, що може стати в нагоді, у надзвичайних ситуаціях та в умовах війни.

Ось адреса нової точки видачі: Building Key-West, Digue du Canal 8, 1070 Anderlecht. Чекаємо з 10:00 до 18:00 з понеділка по суботу.