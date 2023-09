Collecte de déchets à Bruxelles : début de la verbalisation quatre mois après la réforme

Selon un premier bilan, la majorité des Bruxellois ont intégré et respectent les nouveaux horaires, félicite Bruxelles-Propreté. Il reste cependant encore trop de sacs en rue en dehors des heures prévues. L’agence régionale a donc initié une première phase de verbalisation ciblée, qui a commencé cette semaine et mobilise une grande partie des agents de son service Recherche et Verbalisations.

Les verbalisations concerneront principalement le non-respect des calendriers de sorties de sacs. Mais l’absence de tri pourra aussi donner lieu à des procès-verbaux, prévient Bruxelles-Propreté. Les contrevenants s’exposent à des frais d’enlèvement compris entre 100 et 300 euros ainsi qu’à des amendes dont les montants oscillent à titre indicatif, eux aussi, entre 100 et 300 euros.

Cette phase de verbalisation ciblée sera suivie d’une verbalisation encore plus étendue à partir de la mi-octobre.