Coliseum, le Vinted de la construction

Marc-Antoine et Barthélemy de Calattaÿ ont une grande expérience dans le secteur de la construction. L’un côté constructeur. L’autre côté client. Tous les deux ont toujours été frustrés par l’immense quantité de déchets produits par ce secteur et le manque de solutions de réemploi. "En Belgique, dans sa globalité, le secteur de la construction produit 20 millions de tonnes de déchets par an et est responsable d’environ 40% des émissions de CO2. Avec de tels chiffres, on comprend vite qu’il y a un gros potentiel d’amélioration", avance Marc-Antoine.

Et, quand on parle de constructions plus écoresponsables, on se focalise souvent sur l’impact énergétique des bâtiments durant sa phase d’utilisation. "On réfléchit l’isolation, à la récupération d’eau, à produire son électricité verte. Bref, à diminuer la consommation d’énergie. Nous, on veut agir sur les matériaux qui servent à construire les bâtiments. Le réemploi permet à la fois de réduire les quantités de déchets, mais aussi de réduire les matières premières extraites pour la construction de nouveaux bâtiments et ainsi diminuer drastiquement l’emprunte carbone du secteur", poursuit Marc-Antoine.

S’il est assez simple de trouver de manière isolée des luminaires ou encore quelques carrelages, le véritable défi de Coliseum est de proposer des matériaux en grande quantité.