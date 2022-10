Coline Rio, nouvelle "Artiste Découverte" des Médias Francophones Publics

Coline Rio est une auteure-compositrice-interprète originaire de Nantes. Ayant grandi dans une famille de musiciens est déjà connue comme chanteuse du groupe nantais INUÏT, Coline possède son univers bien à elle. Le confinement lui ouvre une nouvelle porte, celle de la carrière solo.

Elle définit ses chansons comme un dialogue avec le public, telle une confidence autour des sujets qui la touchent. La nature, l'amour, l'humain, les peurs, les doutes sont autant de thèmes qu'elle exprime à travers sa musique et ses chansons.

Coline Rio expose, avec son premier EP Lourd et délicat, une échappatoire littéraire à la fois élégante et sensible. Harmonies classiques sont soutenues par des couches de voix subtiles et des dialogues délicats entre cordes, piano et synthés. Aussi puissant que fragile.