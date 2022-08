Coline Cornélis : on a bu un café glacé avec cette talentueuse artiste

Qui es-tu Coline Cornélis ? Si tu devais te présenter en quelques mots…

Je suis DJ et Illustratrice. J’ai commencé en faisant des mixtapes que je postais sur Soundcloud et au fil de rencontres je me suis rendu compte que ça plaisait. Ça m’a donné envie de devenir un peu plus professionnelle et des amis m’ont dit d’essayer ! Pour le dessin, je dessine depuis que je suis toute petite, pendant l’adolescence, qui est un âge critique, j’ai un peu laissé tomber et je m’y suis remise à l’université.

Il y a un contrat en particulier qui m’a donné super fort confiance : un musicien anglais qui s’appelle Rupert Clervaux est tombé sur mes dessins et a voulu que je fasse la cover d’un de ses disques.

J’ai fini par travailler pendant longtemps avec lui. C’est un projet qui m’a donné beaucoup de confiance en moi. C’est à partir du moment où j’ai commencé à jouer devant des gens et à dessiner pour lui que j’ai commencé à me sentir un peu plus légitime et ça a commencé à devenir une activité à part entière.