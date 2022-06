Colienne Lemaître : Chez Bibi, un tiers-lieu pour impacter le monde positivement

En 2012, Colienne et Gwen attendent un heureux évènement, ou plutôt deux... puisqu’elle est enceinte de jumeaux. "Cela a rapidement éveillé de nombreux questionnements sur l’impact environnemental de notre consommation et sur notre système économique." Avec des jumeaux à la maison, le couple allait devoir tout acheter en double. "Je trouvais ça insensé, d’autant plus que ce qu’on achète pour des enfants est rapidement obsolète." Colienne s’informe alors sur l’économie circulaire, le réemploi mais aussi sur sa propre alimentation. "Comme je portais des jumeaux, la grossesse était considérée comme à risque. Je faisais donc très attention à ce que je mangeais. Je privilégiais des produits frais issus de l’agriculture paysanne." Le couple réalise assez vite à quel point il est urgent de changer de paradigme pour aller vers un système plus respectueux de la nature et du vivant.



Parallèlement à ces changements d’habitudes, la petite famille s’installe, à l’époque, dans un village où ils ne connaissent pas grand monde et se sentent rapidement isolés. "Ce n’est pas toujours évident, en particulier sur les territoires ruraux, de faire de nouvelles connaissances."

C’est à ce moment-là qu’émerge, dans son cœur et son esprit, l’idée de créer un lieu atypique où l’on pourrait tisser des liens solides et des relations positives entre citoyens dans un esprit éco-responsable. "Cette idée m’est restée en tête pendant de longues années. J’ai continué ma vie. On a eu un troisième enfant. Mais la graine a germé, petit à petit."