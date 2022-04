Colfontaine : l’adobus, pour entendre les ados et répondre sans tabou à leurs questions

Médecins du Monde Belgique a présenté ce mardi le concept de "l’adobus", un "camping-car" aménagé en deux cabinets d’entretien. L’objectif du projet est pour des professionnels de la santé d’aller à la rencontre, une fois par semaine, des élèves dans la cour de récréation du Lycée Provincial Hornu-Colfontaine. Les rencontres doivent permettre aux jeunes d’aborder tous les sujets sans tabou et en toute confidentialité, notamment le consentement, l’amour ?

"L’objectif de l’Adobus est d’atténuer les carences dans l’accompagnement des jeunes vers une vie affective et sexuelle épanouie", ont indiqué les responsables du projet. "Au cœur de la cour de récréation, il vise à rapprocher les adolescents et adolescentes des services de santé sexuelle, affective et relationnelle. Les élèves peuvent être reçus dans l’Adobus, lieu confidentiel afin d’être entendus et soutenus sans jugement dans leur combat quotidien qu’est l’adolescence. Les jeunes sont également informées sur les structures locales auxquelles ils et elles peuvent faire appel."

Le projet "Adobus" est porté par Médecins du Monde en collaboration avec le Planning Familial La Famille Heureuse de Frameries, l’asbl SAMO L’Accueil de Frameries et le Service Santé de Colfontaine. Depuis septembre 2021, les professionnels de l’Adobus ont reçu près de 700 visites, en groupe ou individuelles au cours de 21 permanences.