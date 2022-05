Colette Magny, Melocoton et boules d’or

Mais elle a également toujours été aux avant-postes de la chanson, elle a chanté le Vietnam, les combats des mineurs du Nord, Mai-68, le refus des essais nucléaires dans le Pacifique, les Black Panthers (avant une traversée du désert de 1978 à 1981). Elle n’a jamais attendu la récupération médiatique systématique des grandes causes humanitaires, contre l’apartheid ou pour l’Ethiopie, pour lutter contre toutes les formes de répression, contre l’injustice du sort et pour la dignité de l’homme. Avec un répertoire qui se voulait même très expérimental partant dans les improvisations et les cris.

Tous et toutes étaient très intimidés à l’idée de la rencontrer, Léo Ferré lui dira d’ailleurs "dis donc, tu es plutôt sympa comme nana, je croyais que t’étais une panthère aux poches bourrées de pétitions".

Mais le titre qui lui valut le succès, son tube, c’est l’un des deux seuls textes de la chanteuse qui parle de sa famille. Un titre auquel elle a souvent été réduite, car il touche à l’universel et est simple à chanter.

Melocoton est une chanson laser d’une minute 40, 100 secondes seulement. Une balade dont le décor est installé en une phrase "Melocoton et boules d’or, deux gosses dans un jardin".

La force du texte réside dans l’innocence des deux protagonistes, trop petits face à un monde trop grand… Elle parle de nous, des adultes perdus, avec le refrain qui tient en une phrase "j’en sais rien, viens, donne-moi la main".

"Mélocoton" une chanson de Colette Magny en 1963 sur l’album du même nom, c’était dans l’air du temps… Ça l’est toujours.