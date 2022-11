“Colette et Justin, une histoire congolaise” : un récit intime sur la décolonisation

"On donnait des cours de français rien qu’aux hommes, parce que les hommes allaient travailler dans les bureaux des blancs, pas les femmes", précise Justin. Issus du peuple des Baluba, proche de l’administration coloniale, Colette et son mari sont éduqués pour former une nouvelle élite intellectuelle et économique congolaise. On suit dans le documentaire le quotidien de ces “évolués” : comment ils ont grandi, comment ils se sont élevés socialement et comment ils se sont retournés contre leurs colonisateurs en devenant les premiers penseurs de l’indépendance. On découvre également, par le biais de Justin, membre d’un parti indépendantiste rival de celui de Patrice Lumumba, la construction de l’Etat congolais de l’intérieur.