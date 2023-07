Coleslaw aux cacahouètes et cranberries : la salade fraîche et vitaminée de l’été de Candice

Après la recette des bruschettas feta et pesto avec plein de bons légumes, Candice vous partage tout son savoir à propos du coleslaw dans le podcast En Cuisine. Cette salade fraîche et légère, à base de choux blancs et de carottes râpées, est parfaite pour vos repas d’été. Testez la recette gourmande et saine du coleslaw aux cacahouètes et cranberries.