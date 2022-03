Colère populaire mais nouvelles mesures ?

En Belgique, plus de 15.500 cas ont été détectés chaque jour entre le 13 et le 19 novembre. C’est 54% de plus que la moyenne de la semaine précédente.

Pour faire face à cette augmentation, le Comité de concertation s’est réuni plus tôt, le 19 novembre, pour appliquer les nouvelles mesures de sécurité dès le 20 novembre. Parmi celles-ci, l’introduction d’un CST + (le CST + le masque) dans les établissements HORECA, dans les événements de plus de 50 personnes en intérieur, 100 en extérieur et dans les discothèques (sauf si des autotests sont disponibles à l’entrée). À certains endroits en effet, le CST seul ne suffit plus.

Mais offrir un CST aux Belges, en particulier les non vaccinés, se complique. Et pour cause, le nombre de test PCR est de plus en plus important et les laboratoires ont du mal à suivre.