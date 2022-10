Colère des supporters carolos après le partage de Charleroi face à Courtrai, Eupen s’impose contre Louvain

La série négative se poursuit pour Charleroi, tenu en échec par Courtrai, 2-2, alors qu’il menait 2-0 au repos. La rencontre a été interrompue pendant dix minutes suite au jet de fumigènes de la part des fans carolos après le but de l’égalisation par Felipe Avenatti (88e). L’autre match de la 13e journée joué simultanément s’est soldé par la victoire 4-2 d'Eupen sur OH Louvain. Au classement, OHL (20 points, 7e) devance Charleroi (16 points, 10e), Eupen (12 points, 12e) et Courtrai (11 points, 17e).