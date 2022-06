Le Premier ministre albanais Edi Rama a dénoncé le blocage et le fait que les 26 autres membres de l'UE "restent assis et offrent un spectacle effrayant d'impuissance".

"C'est un coup dur pour la crédibilité de l'Union européenne", a aussi lancé Dimitar Kovacevski.

La conférence de presse prévue à l'issue du sommet avec les présidents des institutions européennes et le président français Emmanuel Macron a été annulée, officiellement pour une question de temps.

"Ils ont été très intelligents de l'annuler. Cela démontre qu'ils se sentent vraiment très mal face à ce qui se passe", a commenté Edi Rama, qui a multiplié les piques à l'adresse de ses homologues de l'UE.

Les dirigeants des Balkans occidentaux n'ont pas caché non plus leur amertume devant l'empressement de leurs homologues auprès de l'Ukraine et de la Moldavie.L'UE a accordé aux deux pays le statut de candidat à l'adhésion au cours du sommet organisé après leur rencontre avec leurs homologues des Balkans.