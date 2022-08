Coldplay : voici 5 choses que vous ignoriez (peut-être) sur le groupe britannique

Depuis une semaine, Coldplay a élu domicile au Stade Roi Baudouin avec plus de 200.000 personnes qui sont venues vibrer avec eux au pied de l’Atomium. L’occasion idéale pour Julie Compagnon de vous présenter cinq choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Coldplay.

La Belgique vit au rythme des concerts du phénomène Coldpaly, une affaire qui roule depuis bientôt 25 ans. Plus de 50.000 personnes sont prévues chaque soir, Ed Sheeran et les Rolling Stones n’ont pas fait mieux. Pour rendre hommage à ce phénomène, Julie Compagnon vous glisse quelques petites infos amusantes au sujet des nouveaux Dieux du Stade Roi Baudouin.

1. Chris Martin est atteint de synesthésie

Chris Martin est atteint de synesthésie, il s’agit d’un phénomène neurologique non pathologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés de manière durable. Dans le cas du chanteur de Coldplay, les notes de musique sont perçues comme des couleurs. Ce phénomène touche 1 à 2% de la population. Lorde, Pharrell Williams, John Mayer et Peter Gabriel "souffrent" du même syndrome.

2. Un hypnotiseur en studio

Pour l’enregistrement du quatrième album de Coldplay Viva la Vida or Death and All His Friends, sorti en 2008, le producteur Brian Eno a suggéré au groupe de faire venir un hypnotiseur en studio. Coldplay a accepté et il a enregistré beaucoup de musiques sous hypnose.

3. Game of Thrones

Les membres du groupe ont visiblement un attrait pour des carrières d’acteurs car Will Champion le batteur joue le rôle d’un musicien de mariage dans le neuvième épisode, Rains of Castamere, de la saison 3 de la série américaine Game of Thrones. Et Chris Martin et Jonny Buckland font des apparitions en tant que zombies dans le film de 2004, Shaun of the Dead.

4. Batteur du dimanche

En parlant du batteur, avant de rejoindre Coldplay, Will Champion n’avait jamais joué de batterie dans un groupe. Il habitait à l’époque dans un appartement en colocation avec un homme qui possédait une batterie et il en jouait de temps en temps. Chris Martin, Jonny Buckland et Guy Berryman ont joué avec lui et ont trouvé qu’il ferait l’affaire… De toute façon ne dit-on pas des batteurs que ce sont toujours des mecs qui traînent avec les musiciens ?

5. The Scientist

Pour la petite histoire, Chris Martin a dû apprendre à chanter les paroles de cette chanson à l’envers pour les besoins de la vidéo. Car le clip est à l’envers mais son lipping est juste. Le clip a dû être sacrément drôle à tourner.