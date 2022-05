Coldplay vivement critiqué après un partenariat avec un groupe accusé de déforestation

C’est la douche froide pour Coldplay qui croyait bien faire en s’associant à Neste, un groupe pétrolier finlandais, pour réduire l’empreinte de carbone de sa tournée mondiale.

Le 5 mai, Coldplay lançait sa campagne de sensibilisation afin de réduire l’empreinte de carbone de sa tournée mondiale. Pour ce faire, Chris Martin et sa bande se sont associés à Neste, un groupe pétrolier finlandais controversé. Il s’avère que l’entreprise qui se définit comme étant le plus grand producteur mondial de biocarburants durables est vivement critiquée par les spécialistes de l’environnement pour son rôle dans la déforestation. "Les fournisseurs d’huile de palme de la firme ont défriché au moins 10.000 hectares de forêt dans des pays comme l’Indonésie et la Malaisie entre 2019 et 2020." rapporte une étude publiée par l’ONG les Amis de la Terre.