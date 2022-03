Coldplay sort un clip pour le titre "People of the Pride"

Coldplay se plonge dans un univers dystopique pour le clip de "People of the Pride". Le titre est extrait du neuvième album studio du groupe Music of the Spheres.

Dans la vidéo réalisée par Paul Dugdale, des séquences animées se confondent avec des images de performance live. Le frontman, Chris Martin, se promène sur la scène en commandant son public. Les images présentent un monde dirigé par un ordre robotique et dans lequel la révolution gronde.

Les paroles évoquent un véritable soulèvement du peuple : "Il y a un retournement de situation, nous ne nous battrons plus pour un vieil escroc et tous ses crimes, les chiffons sont cousus et transformés en drapeaux de la révolution, nous devons nous lever pour être reconnus et être un hymne pour notre époque".

Découvrez le clip du titre "People of the Pride" ci-dessous :