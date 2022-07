Coldplay sort un clip officiel avec des "Muppets"

On apprend par la même occasion que le deuxième concert de Coldplay au Stade de France le 17 juillet sera proposé en streaming via l’app Music Of The Spheres World Tour.

Le mois dernier, on avait déjà pu découvrir les Weirdos lors de l’émission du Tonight Show avec Jimmy Fallon. Chris Martin, le chanteur de Coldplay les avait rejoints pour interpréter ce même titre.