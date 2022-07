Coldplay s’engage à rendre ses concerts plus inclusifs grâce à Dakota Johnson

Depuis longtemps, Coldplay défend des causes qui lui tiennent à cœur et pour aller plus loin dans l’inclusivité, le groupe anglais s’est récemment associé à la marque Subpac pour que les personnes sourdes et malentendantes puissent vivre une expérience musicale mémorable lors de sa tournée "The Music of the Spheres World Tour". De plus, deux interprètes en langue des signes seront présents à chaque concert.